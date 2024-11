Empresário morto: Após 5 h, desembarque em terminal de Guarulhos é liberado

O setor havia sido fechado para perícia. Os funcionários foram orientados a deixar o espaço e a não repassar informações sobre o ocorrido.

Entenda o caso

O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach Imagem: Divulgação

Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, desembarcava no aeroporto com a namorada após voltar de Maceió. Vídeos mostram ele sendo atacado a tiros por homens encapuzados na saída do aeroporto. Pouco antes, ele teria encontrado dois seguranças —um deles estava com o filho do empresário, que teria visto o crime. Não há informações se os feridos teriam relação com a vítima.

Um carro que teria sido usado pelos atiradores foi apreendido por equipes do 3º Batalhão de Polícia de Choque, na Avenida Otávio Braga de Mesquita, em Guarulhos. À coluna de Josmar Jozino no UOL, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo informou que o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) investiga as circunstâncias do homicídio. O policiamento no local e imediações foi reforçado com PMs do batalhão de área e do Choque.

Imagens obtidas pelo colunista do UOL Josmar Jozino mostram o momento em que Vinícius é morto. A ação durou poucos segundos.