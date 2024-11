Imagens mostram momento em que empresário é morto no aeroporto de Guarulhos

Imagens obtidas pela coluna mostram o momento em que o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach é morto no aeroporto de Guarulhos nesta sexta-feira (8). Ao menos outras três pessoas ficaram feridas no atentado.

No vídeo é possível ver um homem caminhando com uma mala na área externa do aeroporto, quando é atingido pelos homens armados; a ação dura menos de sete segundos. Outra câmera de segurança flagra dois atiradores deixando o local após o crime. Eles parecem estar armados com fuzis.

Gritzbach desembarcava no aeroporto com a namorada após voltar de Maceió. Ele teria encontrado dois seguranças — um deles estava com o filho do empresário, que teria visto o crime, apurou a coluna. Não há informações se os feridos teriam algum relacionamento com a vítima.