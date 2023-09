Suspeito se esconde em caixa de isopor, mas é apreendido pela polícia em SP

Os integrantes do grupo quebram vidros de veículos na capital paulista para furtar celulares e bolsas, segundo Mitiaki Yamamoto, delegado Divisionário da Divisão de Capturas.

O delegado contou ao UOL que o adolescente foi apreendido porque tinha um mandado de busca e apreensão contra ele. Ao chegar no local, os agentes conversaram com a mãe do rapaz, que informou que ele não estava no local.

Os policiais fizeram a busca na residência e, já no fim, localizaram o adolescente dentro da caixa de isopor. "A mãe ficou sem graça porque ele foi descoberto e ela estava protegendo ele", detalhou Yamamoto.

Uma gravação feita pela polícia mostra o momento em que o suspeito é descoberto pelos agentes e sai da caixa de isopor.

O adolescente foi encaminhado para audiência no Fórum da Infância e Juventude, no bairro da Mooca. O UOL não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.