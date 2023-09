'Sem preferidos': bebê terá direito a registro de duas mães e um pai no RS

O trisal afirma que seu dia a dia é comum, como o da maioria das pessoas quem vivem juntas em um relacionamento Imagem: Arquivo Pessoal

O dia a dia

O trisal conta que as pessoas de sua convivência e também as que tomam contato com a relação ficam muito curiosas a respeito de seu dia a dia. Mas o trio garante que a vida deles é comum, como a dos demais, pautada pelo amor, respeito e confiança.

O bancário explica que eles compraram uma cama king size para acomodar bem os três. E que não há ciúmes entre eles, porque na relação não há "preferidos". As duas mulheres se relacionam bem com ele e também entre elas. Ele explica que existem três micro-relacionamentos entre eles, que são a base da relação do trisal, respeitando as afinidades que existem.

A gente acaba decepcionando as pessoas porque não temos grandes aventuras no nosso dia a dia para contar. Acordamos cedo, nós temos academia, temos que limpar a casa, temos que ir ao mercado, trabalhamos. No final de semana, nós curtimos, curtimos nossa casa, nossa família, nossos amigos, gostamos de viajar, amamos viajar juntos. Mas, no dia a dia, temos que cozinhar, lavar roupa, lavar louça, como qualquer pessoa comum

Denis Ordovás

A chegada de Yan

O desejo do trisal em ter um filho começou logo depois que Keterlin se uniu ao casal Ordovás. Ela foi morar com a Denis, Letícia, e os filhos da parceira. Demonstrando amor e afeto incondicionais, ela ajudou a criá-los e hoje elas a têm como uma segunda mãe.