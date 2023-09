Acidente no AM: piloto e copiloto mortos eram de famílias ligadas à aviação

O piloto e o copiloto mortos ontem (16) em um acidente aéreo no Amazonas faziam parte de famílias com tradição na área da aviação. Os dois comandavam o voo que levava 12 turistas interessados em pesca esportiva para Barcelos, no interior do estado, onde ocorreu o acidente. Ninguém sobreviveu.

Quem são os profissionais

O piloto foi identificado como Leandro Costa de Souza. Ele é de Boa Vista, mas vivia em Manaus, onde trabalhava.