Ônibus de turismo cai em vão de viaduto em Campinas e deixa 31 feridos

Ônibus estava com lotação máxima, com 44 pessoas, além do motorista e um guia de turismo. Equipes do policiamento rodoviário e do Corpo de Bombeiros foram ao local prestar atendimento às vítimas.

Não houve mortes. Os passageiros com ferimentos mais graves foram levados para o Hospital de Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

De acordo com a Artesp, o ônibus foi suspenso e será submetido a uma auditoria de vistoria. Como realizava transporte interestadual de passageiros, a ocorrência também será analisada pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

*com informações do Estadão Conteúdo