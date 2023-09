MC Tevez, cantor de funk investigado no RJ, é preso em casa de show no PR

Uma ação coordenada entre as PMs do Rio de Janeiro e do Paraná resultou na prisão de Marcio Luiz Augusto Barcelos, o MC Tevez. Acusado de ligação com uma facção de tráfico carioca, o cantor de funk tinha mandados de prisão por homicídio e ameaça.

O que aconteceu

O MC Tevez estava em Pinhais, no Paraná, para a realização de um show na cidade. Policiais da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) do Morro dos Macacos, na zona norte do Rio, receberam a informação sobre o paradeiro do cantor e repassaram o alerta para o setor de inteligência da corporação.