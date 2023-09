Sobe para 7 o número de suspeitos mortos após assassinato de PF na Bahia

Uma operação da PM da Bahia terminou com dois homens suspeitos de participação na morte de um policial federal, na última sexta-feira (15). A ação ocorreu no Conjunto Paraguari II, no bairro de Periperi, em Salvador. Com isso, chega a sete o número de mortos pelas forças de segurança desde que o agente da PF foi baleado.

O que aconteceu

Os dois suspeitos mortos teriam resistido à prisão e atirado contra os policiais. Eles foram baleados e morreram a caminho do hospital. Segundo a versão da PM, os dois homens foram avistados saindo de uma área de mata na região e se escondendo em um apartamento no térreo do conjunto habitacional.