Policial federal e quatro outras pessoas morrem em operação policial na BA

Os policiais foram recebidos a tiros e três deles foram atingidos por balas e estilhaços, informou a Secretaria de Defesa Social da Bahia.

Um deles, o policial federal Lucas Monteiro Caribe, morreu no hospital. Os outros dois, um policial civil identificado como Vockton Carvalho e uma policial federal identificada como Hosannah Caria Carneiro, seguem internados no Hospital Geral do Estado.

Policial Federal Lucas Monteiro Caribe morreu durante operação policial em Salvador na manhã de hoje Imagem: Reprodução

O grupo criminoso se refugiou em uma área de mata fechada no bairro e a operação continuava em curso às 9h15.

Quatro homens "acabaram feridos e não resistiram" após troca de tiros com a polícia, segundo informações da SSP. A identidade deles não foi divulgada.