Lula lamenta morte de policial federal que fez sua segurança: 'Indignação'

O policial federal morreu no hospital, enquanto os outros dois, um policial civil identificado como Vockton Carvalho e uma policial federal identificada como Hosannah Caria Carneiro, seguem internados no Hospital Geral do Estado.

Dino, Polícia Federal e governador da Bahia lamentam morte

O ministro da Justiça, Flavio Dino, lamentou a morte do policial federal e se solidarizou com os demais policias que foram atingidos. Ele informou que o diretor-geral da PF em exercício, delegado Gustavo Souza, vai à Bahia "para acompanhar os fatos e estabelecer as orientações cabíveis".