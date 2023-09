'Chorei com o bandido. Só pensava na minha filha', diz mulher mantida refém

No meio das negociações, o homem, que parecia ter mais de 50 anos e cheirava a bebida, decidiu entrar novamente para dentro da loja com a refém. Foi então que ele começou a chorar e Adriana, que já estava desesperada, chorou também.

"Ele começou a chorar e falou para mim: 'você me faz um favor? Fala com a minha esposa. Diz a ela que se eu morrer, tudo o que fiz, foi por ela, para dar uma vida melhor. Anota aí, escreve um bilhete. Você promete que entrega a ela?'. Eu concordei, claro. Ele me disse que tinha filhos e que não queria nem estar lá, que não queria morrer. Foi então que comecei a acalmá-lo, disse que ele não seria morto. Ele disse para eu pedir a esposa dele para visitá-lo na cadeia. Ele chorava muito e eu também. Depois disso, ele disse que iria se entregar".

Quando o bandido disse que iria se entregar, Adriana voltou a ficar mais nervosa, com medo de haver trocas de tiro e ela se machucar. Foi então que o bandido avisou a polícia que só se entregaria se tivesse a imprensa no local.

Minha vida acabou agora, minha filha vai ficar sozinha, tinha tanta coisa ainda para fazer" Era só o que se passava na minha cabeça. Os policiais pediram para ele soltar a arma, mas ele disse que só iria se tivesse a imprensa e se parassem de apontar o fuzil para ele. Até que outro policial pediu para abaixarem as armas. Quando baixaram, vimos a imprensa. Foi então que ele colocou a arma no chão e me liberou

A negociação foi feita por policiais da Recom (Rondas Especiais de Controle de Multidões). Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais chegaram a ser acionadas para negociar, mas o criminoso se entregou antes.

Três assaltantes foram presos, segundo a Polícia Militar. Eles foram acionados após receberem informações sobre um homem em uma motocicleta roubada em frente a uma agência bancária na rua de Santana. No local, as equipes observaram uma movimentação atípica no interior da agência, quando três homens saíram em fuga.