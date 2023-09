Quem é o MC de 'proibidões' preso como suspeito de integrar milícia no RJ

Léo Zika compõe funks chamados de "proibidões", com letras que, segundo a polícia, exaltam o crime, o uso de armas e a guerra entre facções, geralmente com linguagem ofensiva. Suas músicas podem ser encontradas em plataformas de streaming gratuitas, como SoundCloud, YouTube e TikTok.

Eles surgiram nos anos 90 e suas letras exaltavam feitos de integrantes das facções ligadas ao narcotráfico. Atualmente, esse tipo de funk caiu no gosto dos integrantes das milícias armadas, que antes perseguiram os MCs e DJs que faziam esse tipo de música.

Os arts. 286 e 287 do Código Penal dizem que é crime "incitar, publicamente, a prática de crime" e "fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime". O art. 33, §2o, da lei 11.343/06 diz que é crime "induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga".

As letras dos funks

"Infelizmente sou a segunda geração. No Antares e no Rodo a milícia foi a solução. E na Três Pontes CLL deixou ciente. Tá com medo, sai da vida, mas tem que ter um de frente. O papo é reto só pra quem não se esconde. Cezarão e a Cacique e o QG sempre foi das Três Pontes. E lá no aço o 01 mandou o recado", diz trecho da letra do funk "A Solução", referindo-se às comunidades sob comando das milícias.

"Deu 7 horas que mudou o plantão, descansa secretário, quem assume é o Lobão. Se o pau quebrar, o menor dá o pesadão. CTKs e 62 e AR, já chegou o monstrão. E no atalho, o Alemão tem consciência que na tropa do G3 é serviço inteligente", canta o funkeiro em outra parte da letra, com claras referências a membros da facção e a armamentos pesados.