'Estava feliz': especialistas contestam ataque de cão antes de PM atirar

Especialistas em comportamento canino consultados pelo UOL consideram improvável que o golden retriever Churros tenha atacado o policial militar da reserva Anderson Carlos Teixeira no último sábado (9), quando saltou na perna do PM em Guarapari (ES) - em seguida, Teixeira matou o animal com um tiro.

As fontes ouvidas fazem essa afirmação com base no padrão de comportamento da raça de Churros e por meio de imagens de câmera de segurança que mostram o animal de aproximando do atirador.

Teixeira alegou, em depoimento à Polícia Civil, ter baleado Churros para se defender.