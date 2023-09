Essa tá em 2050! Mulher faz 'quiz' com bandido e desmascara golpe do Pix

"Qual o nome da tua avó paterna?". Foi com essa simples pergunta que a administradora financeira Ad Andrade, de Teresina, escapou de um golpe após um bandido se passar pelo seu filho de 23 anos e pedir um Pix de quase R$ 3 mil.

Como o golpista não soube responder ao "quiz", ela logo desconfiou de que se tratava de um golpe.

Ad conta que na terça-feira à tarde recebeu uma mensagem no WhatsApp supostamente enviada pelo seu filho dizendo que ele estava com um novo número de celular. O número usava a foto do rapaz no aplicativo de mensagens.