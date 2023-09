Criança cai de carro em movimento no interior de SP; veja

A criança cai no chão, mas o carro segue em frente. O motorista que vinha logo atrás consegue frear rapidamente, enquanto a menina atravessa a via.

Além disso, um homem e uma mulher que andavam pela calçada vão até a criança para ajudá-la.

Ao UOL, a Guarda Civil Municipal de Vinhedo afirmou que conseguiu localizar as informações do proprietário do veículo, que é da cidade de Campinas. "As referidas imagens e informações sobre o proprietário do carro foram encaminhadas à Polícia Civil para andamento do caso".

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Civil não localizou registros da ocorrência.