Homem é condenado por matar colega em emboscada 17 anos após o crime em MG

O acusado e a vítima trabalhavam juntos no setor financeiro da FCJP (Faculdade Cidade João Pinheiro). Antes da execução do crime, os donos da instituição de ensino foram alertados sobre desvios financeiros no setor e contratou uma auditoria interna.

Durante o trabalho de análise das finanças, o réu, que era diretor do setor investigado, passou a ameaçar a vítima, que estava auxiliando nos trabalhos da auditoria. Pressionado pelas ameaças, a vítima redigiu uma carta em que revelava todo o esquema de desvio de recursos da universidade.

Os dois homens e outros envolvidos no esquema de desvio foram demitidos. Posteriormente à demissão, o acusado teve uma discussão com o então colega em um posto de combustíveis e passou a segui-lo com seu veículo pela rodovia 040.

Na altura do KM 153 da rodovia, o réu realizou uma manobra na pista, levando a vítima a colidir com um caminhão. Com a colisão, o homem morreu na hora. O motorista do caminhão também veio a óbito.

Durante o julgamento, o Tribunal do Júri de João Pinheiro acolheu a denúncia de duplo homicídio doloso qualificado apresentada pelo MPMG, e estipulou pena de 28 anos de detenção, em regime inicialmente fechado.

Após a decisão, o juiz determinou a imediata prisão do sentenciado. Como o réu não teve a identidade revelada, o UOL não conseguiu localizar a defesa para pedir um posicionamento. A reportagem tenta contato com a Faculdade Cidade João Pinheiro - a nota será atualizada em caso de manifestação.