RS: Servidor público é preso por desviar doações a atingidos por enchente

Um funcionário da prefeitura de Roca Sales, no Rio Grande do Sul, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (20) por desviar doações que seriam destinadas aos atingidos por enchentes no município.

O que aconteceu

A denúncia veio da Defesa Civil, que disse que o caminhão com doações de rações para animais foi desviado da rota original, disse a delegada Shana Hartz ao UOL. A carga era de aproximadamente R$ 9 mil.