TJ derruba prazo de 90 dias para SP instalar câmera em farda e carro da PM

O TJ diz que o descumprimento da medida pode ocasionar custos extras anuais que variam de R$ 330 milhões e até R$ 1 bilhão. E alega que a determinação de instalação do equipamento em 90 dias é "incompatível com qualquer licitação."

A suspensão de liminar ou de sentença pelo presidente do Tribunal ostenta caráter excepcional e urgente, destinado a resguardar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas.

Decisão assinada por Ricardo Anafe, presidente do TJ-SP

"O mérito do pedido de suspensão, como regra geral, está restrito à apreciação do alegado rompimento da ordem pública em decorrência da decisão, como instrumento de proteção ao interesse público", alega o desembargador.

A Educafro, organização sem fins lucrativos que trabalha pela inclusão de negros em universidades públicas, disse que irá recorrer.

A decisão atende a um pedido feito pelo governo de São Paulo. "As providências possuem um alto custo para sua implementação, interferindo diretamente no planejamento orçamentário do Estado e na política (...) para a Segurança Pública", diz o pedido.