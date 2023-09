Tiros interrompem culto evangélico no RJ: 'Satanás, eu te repreendo'; veja

Em seguida, o cantor entrega o microfone ao pastor e deixa o palco. "Dobra o joelho quem tem fé. Quem quiser entrar para dentro da igreja, fique à vontade. Vamos orar", diz o pastor na sequência.

O pastor prega contra Satanás em meio ao som de tiros:"Satanás, eu te repreendo! Em nome de Jesus, eu quebro a tua força agora! Espírito de confusão, eu te repreendo", diz. Em seguida, volta a convidar as pessoas a entrar na igreja em meio a uma série de disparos.

Segundo a congregação, o pastor foi ao local do confronto para pedir aos "meninos" que parassem com os tiros. A informação foi publicada no perfil do Instagram do grupo religioso.