Homem é preso suspeito de matar filha e sobrinha da ex-mulher no Rio

Segundo a Polícia Civil, Davi cometeu o crime no dia em que a filha o visitou. A ex-esposa do suspeito tem uma medida protetiva contra ele e, por isso, a irmã dela, Natasha Albuquerque, foi quem levou a criança ao local. Ela estava acompanhada da própria filha, que morreu no incêndio.

No local, o homem teria amarrado as três, usado um martelo para espancá-las e ateado fogo na casa em seguida. A polícia foi acionada pelos vizinhos, que perceberam fogo na casa. O suspeito fugiu do local do crime.

As crianças foram levadas hospitais públicos da região, mas já chegaram mortas ao local, segundo a Polícia Militar. Elas foram identificadas como Luísa Fernanda da Silva Miranda (filha do suspeito) e Ana Beatriz Gonçalves da Silva. Natasha está internada no Hospital Municipal Albert Schweitzer em estado grave.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios do Rio. Ele deverá ser indiciado por homicídio qualificado, com meio cruel e impossibilidade de defesa às vítimas.