Idoso perdido em mata é resgatado após ser avistado caído no chão; veja

Um idoso de 93 anos foi resgatado após ser avistado pela equipe de resgate com parte do corpo em um córrego em uma área rural. Ele foi achado hoje entre os municípios de Viana e Domingos Martins no Espírito Santo.

O que aconteceu:

Ontem, o veículo do idoso havia sido encontrado na região de mata e equipe de solo começaram as buscas. Ele estava há mais de um dia desaparecido.