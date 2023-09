Vídeo: Aluno de academia é atingido na cabeça após cabo de aparelho romper

Ao UOL, a academia onde ocorreu o acidente informou que o aparelho de musculação chamada "Peck Deck" passa por constante manutenção, assim como todas as máquinas. "A máquina não apresentou falha, apenas um rompimento do cabo. Isso é comum de acontecer em máquinas com cabos de aço, mas sempre buscamos evitá-los", detalhou o estabelecimento, em nota.

O local ainda esclareceu que o aluno sofreu o acidente porque estava "com um posicionamento inadequado", com a cabeça afastada do encosto. A academia disse ainda que prestou atendimento ao aluno e que todos os funcionários do local são treinados.