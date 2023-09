Granada caseira é jogada dentro de ônibus e passageiros ficam feridos no RJ

Três passageiros ficaram feridos após um bando jogar uma granada caseira dentro de um ônibus na avenida Brasil, na zona norte do Rio, na noite de ontem.

O que aconteceu?

O crime foi registrado por volta das 21h30 no sentido Campo Grande da via, nas imediações do bairro de Barros Filho. Segundo testemunhas, houve um arrastão antes do ataque.