Bombeiros buscam homem que caiu em córrego durante chuva em SP

O Corpo de Bombeiros realizou buscas até as 19h de ontem, parando por causa da falta de visibilidade na área.

As buscas foram retomadas na manhã de hoje. A vítima não tinha sido encontrada até as 11h.

Além do caso, registrado como afogamento, os bombeiros informaram que houve 103 quedas de árvore, três alagamentos e dois desabamentos, com uma vítima socorrida com vida, por causa das chuvas registradas na tarde de ontem na Grande São Paulo.