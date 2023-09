Corpo de dentista carbonizada retorna ao IML e atrasa velório em SP

O velório da dentista de 40 anos encontrada carbonizada dentro da própria casa, em Araras (SP), foi atrasado porque o corpo precisou voltar ao IML.

O que aconteceu:

O corpo de Bruna Angleri voltou ao Instituto Médico Legal para realização de um exame toxicológico. A cerimônia, programada para a manhã de hoje, foi iniciada no começo da tarde, por volta de 14h, no Cemitério Municipal, em Araras (SP). O sepultamento, inicialmente, estava previsto para as 16h30.