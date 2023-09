'Vou te amar pra sempre', diz irmão de dentista achada morta carbonizada

Ele relembrou momentos que teve com a dentista e os vídeos que ela gravava de momentos entre família.

O irmão da dentista também compartilhou fotos ao lado da irmã, além de outras homenagens feitas nas redes sociais por familiares e amigos.

Difícil isso, mas é. Tata, minha irmã, Tata. Nunca vou esquecer da pessoa, irmã, companheira que você sempre foi com todos e, principalmente, comigo. Beijão no seu coração. Deixa comigo as tarefas de casa. Te amo eterno.

Bruno Angleri, irmão de Bruna

Obrigado por ter existido e deixado eu ser o seu irmão caçula. Eu vou te amar pra sempre.

Bruno Angleri, irmão de Bruna

Me alegrava com seus vídeos. Mulher incrível que você era. Uma mãe maravilhosa e de um coração gigante, sem igual. Sei que o Senhor já te acolheu da melhor forma. [Estou] sem acreditar em tamanha crueldade. Não [há] mais dor. Você está com o Senhor e encontre a vó aí. Até breve, prima.

Silvana Donizetti, prima