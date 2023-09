Mulher morre após sofrer traumatismo craniano em motel; polícia investiga

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher após ter sofrido traumatismo craniano em um quarto de motel em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio. Ela estava com o namorado

O que aconteceu:

Segundo versão do namorado, a recepcionista Thais de Souza Passos, de 34 anos, teria caído de uma escada do motel ao descer para pegar o celular no carro. O nome do homem não foi divulgado pela polícia. As informações são do jornal O Globo.