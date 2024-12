Qual é o concurso da Mega da Virada 2024? Veja número e como apostar

O número do concurso especial da Mega da Virada 2024 é 2.810. As apostas podem ser feitas até 18h (de Brasília) do dia 31 de dezembro.

Como apostar na Mega da Virada

Prêmio não acumula. Caso não haja vencedores com acerto de 6 dezenas, o valor será dividido entre quem acertar 5 dezenas, e assim por diante.

O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 5. A aposta com 20 números sai por R$ 193,8 mil.