SP: Prefeitura gasta R$ 2,4 milhões em placas para Autódromo de Interlagos

Placas foram instaladas em bairros do extremo leste e na zona norte de São Paulo Imagem: Reprodução

Moradores criticam gasto e citam The Town

Para moradores, a prefeitura não precisava ter implantado tantas placas pela cidade. Nas redes sociais, há comentários criticando a medida e questionando quanto a gestão municipal gastou.

Na Avenida Marechal Tito, que liga os bairros de São Miguel, Vila Curuçá e Itaim Paulista, há três placas do Autódromo. "Isso é por causa do The Town, um marketing com péssimo gosto. Com estes inúteis gastos, poderiam investir em obras sociais e de educação", escreveu um moradores nas redes sociais.

Não faz sentido no Itaim Paulista ter uma placa do Autódromo. Se a prefeitura quer valorizar o turismo, indicar pontos turísticos para quem vem de fora, poderia ter uma placa do Parque do Carmo, do Parque Ecológico [ambos na zona leste] para valorizar o que temos na região.

Everton Barros, influenciador do Itaim Paulista e dono da página Itaim Acontece

No termo de parceria com o The Town, a prefeitura se compromete a realizar "adequações e obras estruturais necessárias à realização do evento", além de prestar serviços de "apoio de trânsito" e "engenharia de tráfego". Questionada sobre esse termo, a gestão municipal não respondeu.