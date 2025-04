Tales: Lula deveria encerrar polarização e unir país contra inimigo externo

Outro recado fundamental é olhar para fora. Lula está indo no sentido contrário ao de outros líderes mundiais, que veem suas popularidades crescendo. Enquanto presidentes do México e Canadá e líderes europeus estão bem em popularidade, Lula está mal. Por quê? Aos olhos do seu povo, eles estão enfrentando um inimigo comum, que é Trump e o tarifaço. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, Lula deveria se inspirar na união que houve entre governo e oposição no Senado para a aprovação do projeto de lei da reciprocidade de regras ambientais e comerciais nas relações do Brasil com outros países.

Lula precisa ver o seguinte: é hora de ele parar com esse papo de polarização com Bolsonaro e os bolsonaristas e unir o país em torno de um inimigo externo. Isso é o que dizem os manuais de política. É o que Trump inventou com os imigrantes, unindo a base dele nos EUA.

O mundo tem um inimigo externo de fato, que é o tarifaço do Trump. No Senado, foi autorizado um projeto que autoriza o Brasil a retaliar. Quem foi a relatora? Tereza Cristina [PP-MS], da oposição. O que tudo isso está apontando? Que é hora de parar com a polarização e unificar o país. Essa pesquisa mostra sobretudo isso. Tales Faria, colunista do UOL

