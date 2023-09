Vazamento de produto químico provoca fumaça laranja em Barueri (SP)

Uma carga de ácido nítrico, em seu processo de descarga, escapou para o meio externo, provocando seu vazamento com a produção da nuvem amarelada. Em um segundo momento, ocorreu um incêndio nos pneus da carreta que transportava o produto.

Há registro de uma pessoa ferida por queimaduras após o contato com o produto. Segundo a Defesa Civil, ela foi socorrida antes da chegada das equipes de emergência. Por enquanto, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

A equipe realizou a evacuação preventiva dos alunos e funcionários da Escola Municipal de Educação Infantil Benedito Venâncio, que fica na rua Vereador José Vieira, 116, no Jardim Regina Alice. Todos foram encaminhados ao auditório da Secretaria de Educação e estão em segurança. Até o momento, não houve necessidade de solicitar a retirada de vizinhos, mas as equipes que atendem a ocorrência estão monitorando a evolução do vazamento.

Defesa Civil, em nota

O UOL tenta contato com a empresa Química Moderna. Se houver retorno, o texto será atualizado. O espaço segue aberto para manifestação.

Risco do contato com ácido nítrico

O ácido nítrico é tóxico e muito corrosivo para pele, olhos, aparelho digestivo e trato respiratório. Os fumos e vapores de ácido nítrico podem se constituir numa mistura de óxidos de nitrogênio, quando reagindo com materiais metálicos ou compostos orgânicos, segundo informa a Usiquímica, em uma (Fispq) Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos publicada no site da Universidade Federal de Minas Gerais.