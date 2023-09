Pai e filho ficam com corpo queimado após mangueira de carro estourar em GO

Um menino de três anos e o pai dele sofreram queimaduras no corpo após uma mangueira de combustível estourar. O acidente ocorreu na cidade de Rio Verde, em Goiás, na manhã de hoje.

O que aconteceu

A criança estava com o pai, que é mecânico, quando o acidente aconteceu. Segundo o relato do pai na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em que ambos foram atendidos, a mangueira de combustível do carro da família teria escapado.