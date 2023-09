PM mata 4 na Bahia e chega a 59 os mortos em confronto com a polícia no mês

A escalada de violência na Bahia se intensificou após a morte de um policial federal em 15 de setembro. Em resposta, foi deflagrada uma operação para combater uma suposta organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e armas, homicídios e roubos.

"A Bahia é dos maiores desafios de segurança pública no Brasil", disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, nesta semana. Ele afirmou que o governo federal segue em contato com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) para tentar estabilizar a situação no estado.