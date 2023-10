Tarcísio critica possível greve do Metrô e da CPTM e exalta linhas privadas

"As linhas que funcionarão amanhã são as privadas. Acho que a gente está indo no caminho certo. E nós não vamos parar." O governador ironizou que a greve só não afetará as linhas já concedidas à iniciativa privada. As declarações foram feitas no Palácio dos Bandeirantes durante a sanção de um projeto de lei apelidado de "Resolve Já", que ajuda contribuintes a quitar dívidas.

"Todos os processos de desestatização pressupõem a consulta popular no momento certo, tem um momento para fazer os questionamentos", argumentou o governador, apesar de ter o projeto de privatizações como um dos pilares de seu governo.

Tão protestando [que] não pode desestatizar. Amanhã, o que vai estar disponível para o cidadão? A linha 4, que tá com a iniciativa privada. A linha 5, a linha 8, a linha 9 [da iniciativa privada]. E o protesto é contra a privatização! Pelo amor de Deus. Nós vamos privar o cidadão do transporte? Sabendo que todos os processos de desestatização pressupõem a consulta popular no momento certo, tem um momento para fazer os questionamentos. Ninguém é obrigado a concordar, mas ninguém pode privar o cidadão do transporte por causa disso, por causa da discordância. A gente não pode fazer a militância privar o cidadão de um direito.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

Paralisação é 'ilegal e abusiva', diz governo

Em nota, o Governo do Estado de São Paulo classificou a greve como "ilegal e abusiva", a qual torna refém a população que precisa do transporte público: "É absolutamente injustificável que um instrumento constitucional de defesa dos trabalhadores seja sequestrado por sindicatos para ataques políticos e ideológicos à atual gestão".

Ainda segundo o texto, a paralisação "não foi convocada para reivindicar questões salariais ou trabalhistas, mas sim para que os sindicatos atuem, de forma totalmente irresponsável e antidemocrática, para se opor a uma pauta de governo que foi defendida e legitimamente respaldada nas urnas".