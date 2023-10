Greve de ônibus em São Paulo amanhã (3/10)? Entenda situação na cidade

Impacto no transporte público

As linhas do Metrô 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô devem paralisar suas atividades, de acordo com o sindicato, caso a greve seja confirmada.

Na CPTM, podem ser afetadas as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade em caso de paralisação.

Catracas livres

Houve discussões sobre a possibilidade de liberar as catracas durante a greve, proposta pelo Sindicato dos Metroviários. No entanto, a Justiça do Trabalho não autorizou essa medida.

Impacto nos serviços de saneamento

Em relação aos serviços da Sabesp, o sindicato assegura que não haverá interrupção no fornecimento de água durante a greve. No dia da paralisação, os funcionários planejam realizar um ato junto à sede da companhia, localizada no bairro da Ponte Pequena, região central de São Paulo.