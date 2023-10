Rodízio é suspenso nesta terça por greve do Metrô e CPTM

O rodízio de veículos em São Paulo será suspenso amanhã pela possibilidade de greve do Metrô de São Paulo e da CPTM. A informação foi confirmada pela prefeitura na tarde de hoje.

O que aconteceu?

Com a suspensão do rodízio, válida para o período da manhã e da tarde, veículos que têm placas com finais 3 e 4 poderão circular por todo o dia na capital.