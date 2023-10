Mulher e amante são presos suspeitos de mandarem matar o marido dela em MG

Segundo a polícia, o executor receberia R$ 4 mil pelo assassinato. O valor seria pago com o dinheiro da própria vítima.

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na residência dos investigados. Na casa do suposto executor foi encontrada uma roupa parecida com a utilizada no momento do crime.

O suposto atirador está foragido. Ele teria dois indiciamentos por homicídio, já era conhecido matador de aluguel.

Os investigados foram levados ao sistema prisional e a investigação policial prossegue para localizar o suspeito foragido. Como o nome dos investigados não foram divulgados, a reportagem não conseguiu o contato da defesa deles para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso:

A vítima foi morta a tiros, dentro do próprio carro, por um atirador em uma moto no fim da tarde de domingo, no estacionamento da Casa de Saúde do bairro Coronel Izalino. Ele estava no local para passar por atendimento porque estava com dores nas pernas.