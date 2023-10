Vídeo: Borracheiro mata concorrente a tiros dentro de oficina no RJ

As câmeras flagraram o momento em que Luiz (de camiseta azul) está em uma oficina conversando com um funcionário quando um homem armado entra no estabelecimento e faz ameaças.

Luiz corre em direção à rua, depois entra dentro da oficina e é perseguido pelo atirador, que está com arma em punho. Dois funcionários da loja correm e tentam se proteger.

Após disparar contra Luiz, o atirador aparenta sair da loja, mas retorna duas vezes e faz novos disparos contra a vítima.

A vítima e o atirador teriam, cada um, uma borracharia na mesma rua e seriam ex-sócios, segundo o SBT Rio.

Ao UOL, a Polícia Militar disse que agentes foram acionados para atender uma ocorrência de homicídio. Ao chegarem no local, Luiz já estava morto e caído ao solo. Ninguém foi preso até esta terça-feira (3).

Já a Polícia Civil informou que a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) foi acionada e abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte da vítima. A perícia foi realizada no local do crime e diligências estão sendo realizadas.