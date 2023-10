Marido confessa ter matado esposa encontrada baleada por filho, diz polícia

O marido de Helen Lima, 33, encontrada baleada no sábado (30) dentro da própria casa, confessou ter matado a esposa em depoimento, segundo a polícia. O crime ocorreu no município de Capão Alto, na Serra de Santa Catarina. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil de Santa Catarina.

O que aconteceu:

O homem, que não teve a identidade divulgada pela polícia, se apresentou na delegacia de Capão Alto, na segunda-feira (2). Ele foi ao local acompanhado de um advogado e segue em liberdade.