SP: Defesa Civil alerta para chegada de frente fria nesta quinta-feira

Já no sábado (7), o tempo fica estável e terá sol em alguns momentos no período matutino. No período noturno, outra frente fria avançará por todo o estado e terá condições para pancadas de chuva mais fortes, principalmente no litoral paulista. A região do Vale do Ribeira será atingida por chuvas severas.

O domingo (8) será chuvoso em todo o estado, com instabilidade em todo o território, incluindo intervalos de pancadas de chuva forte no período da manhã.

Ao longo do fim de semana as temperaturas serão mais altas, o que provoca um cenário mais propício para queda de raio e granizo durante as pancadas de chuva.

Recomendações

A população poderá receber alertas da Defesa Civil por SMS nos telefones celulares.

Para se cadastrar basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 e escrever o CEP da localidade de interesse no campo de mensagem.