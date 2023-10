Avião bate asa no chão, derrapa, explode e deixa 2 mortos no MT

As câmeras de segurança do hangar do grupo Bom Futuro, em Cuiabá (MT), registraram o momento em que um avião de pequeno porte bateu com a asa no chão, derrapou e explodiu na tarde desta quarta-feira (4).

O que aconteceu:

O avião bimotor, modelo king-air, que transportava três pessoas, colidiu contra um edifício em construção dentro do aeroporto logo após a decolagem. Com o impacto, foi registrado um princípio de incêndio, que foi contido pelo Corpo de Bombeiros do Mato Grosso.