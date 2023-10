Vídeo: Teto da estação Osasco, da linha 9-Esmeralda, desaba após chuva

O incidente ocorreu por volta das 16h40 e atingiu "parte do forro de gesso" do teto da estação, que cedeu devido à água da chuva, diz a ViaMobilidade.

A concessionária diz que não havia "circulação de passageiros no local" e que funcionários operam na manutenção do espaço. Veja a íntegra da nota da concessionária:

Por volta de 16h40, uma parte do forro de gesso do teto da Estação Osasco, da Linha 9-Esmeralda, cedeu por conta do peso da água da chuva. Não havia circulação de passageiros no local, que foi isolado imediatamente. Equipe de manutenção da ViaMobilidade realiza manutenção no espaço, que não oferece risco aos clientes.

Falhas na linha-9 chamam atenção do Ministério Público

Entre ontem e hoje, a linha apresentou 27 horas de falha após uma pane elétrica. A falha aconteceu no mesmo dia da greve dos metroviários, dos funcionários da CPTM e da Sabesp.

A ViaMobilidade afirmou que os passageiros foram orientados por agentes de atendimento e atendidos por ônibus da operação Paese. "A circulação de trens sofreu paralisação e operou com trechos em via única", disse a empresa.