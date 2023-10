Sâmia Bomfim: o que deputada falou sobre morte do irmão médico no Rio

Segundo a parlamentar, tudo indica que se trata de uma execução, já que nenhum pertence foi roubado e outros clientes do local não foram ameaçados.

Sâmia Bomfim solicitou uma investigação imediata e profunda para esclarecer as motivações do crime e identificar os suspeitos.

Ainda na nota, Sâmia diz que entrou em contato com o ministro Flávio Dino, pedindo que o caso seja acompanhado pela Polícia Federal, investigando a possível relação do crime com sua atuação política e a de seu marido, o deputado Glauber Braga (PSOL).

A deputada agradeceu as mensagens de apoio e se solidarizou com as famílias das outras vítimas envolvidas no incidente.

Médico Diego Bomfim ao lado da irmã Sâmia Bomfim; ele foi morto a tiros na Barra da Tijuca Imagem: Reprodução/Instagram/@dr.diegobomfim

O caso

O ataque resultou na morte de três pessoas, incluindo o irmão da deputada, e deixou uma pessoa ferida.