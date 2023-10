Irmão de Sâmia e colegas: quem são os médicos assassinados no Rio

Diego Ralf Bomfim, de 35. Ele é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e cunhado do também deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), marido de Sâmia. Ortopedista e traumatologista, Diego foi socorrido para o Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu.

Diego Ralf Bomfim, 35 anos Imagem: Divulgação

Especializado em traumatologia, em cirurgia do pé e tornozelo, ele se formou em medicina na Universidade do Oeste Paulista. Sua última especialização —alongamento e reconstrução óssea— foi realizada no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

Além de Sâmia, ele deixa a irmã Dayane, além dos pais, Antonia Bomfim e Domingos Bomfim. Nas redes sociais, ele postou uma foto com toda a família em dezembro de 2021, quando finalmente pôde se reunir com a família. "Primeira foto de nós 8 juntos! Se me perguntarem o que é ter sorte, mostrarei essa foto", escreveu.