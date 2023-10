Cão esquenta dono resgatado com hipotermia em enchente em Santa Catarina

Um homem de 40 anos foi resgatado ontem com hipotermia junto ao seu cachorro, ambos afetados por enchente na cidade Rio do Sul do Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

O que aconteceu?

A vítima se segurava em um poste para evitar ser levado pela correnteza, causada pelas fortes chuvas, até ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar.