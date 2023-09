Vídeo mostra transbordo de rio na Turquia, não na Líbia

Um vídeo que mostra imagens de um rio transbordando em uma cidade é acompanhado da seguinte legenda: "Essa são as imagens da enchente em um rio na Líbia. Já existem mais de 10.000 pessoas desaparecidas".

Por que é distorcido

As imagens são reais, mas mostram os efeitos de uma enchente na Turquia e não na Líbia.

Segundo a NTV, emissora de televisão turca, o vídeo mostra o transbordo do rio em uma região do Mar Negro durante as enchentes que afetaram o país em agosto de 2021 (veja abaixo). Na ocasião, mais de 70 pessoas morreram (leia aqui, aqui e aqui).

Este conteúdo também foi checado pelo serviço de checagens da AFP em árabe (veja aqui). Segundo a AFP Factuel, o fotógrafo que fez o registro confirmou que as imagens gravadas mostram o transbordo do rio Ezine, em Bozkurt, no norte da Turquia em agosto de 2021.