Vídeo mostra momento em que casa desaba em Taboão da Serra, na Grande SP

Uma casa desabou em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, por volta das 10h desta segunda-feira (9).

O que aconteceu:

Gravações do momento do desabamento mostram a casa, que tinha três andares, tombando antes de desabar por completo. O caso ocorreu na rua David da Silva Meireles, no bairro Jardim Maria Luiza.