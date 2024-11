'Maior médium do Brasil', Divaldo Franco é internado com câncer na bexiga

O médium espírita Divaldo Franco foi diagnosticado com câncer na bexiga e está internado desde o último domingo (17), no Hospital São Rafael, em Salvador.

O que aconteceu

Médicos constataram tumor na bexiga após médium se queixar de desconforto urinário. Em nota divulgada nas redes sociais do Centro Espírita Mansão do Caminho, a informação de que Divaldo está com um câncer em fase inicial foi confirmada.

Ele está hospitalizado para monitoramento constante de saúde. Informações divulgadas pelo centro espírita são que o quadro é estável e o tumor pequeno. As programações do Centro Espírita estão mantidas. A direção da casa foi assumida por Mário Sérgio Almeida, Diretor-Presidente da Mansão do Caminho.