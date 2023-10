Homem que matou amiga por causa de R$ 5 é condenado a 13 anos de prisão

Homem matou amiga depois que ela se negou a emprestar R$ 5. Segundo o processo, Edvaldo e Jaqueline Araújo da Silva discutiram porque ela não quis dar dinheiro ao amigo, que queria comprar drogas. Durante a briga, Edvaldo atingiu Jaqueline com golpes de faca no tórax. A motivação do crime foi considerada "fútil" pelo MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios).

Edvaldo pode recorrer da sentença, mas não em liberdade. O Tribunal do Júri considerou que Edvaldo tem "maus antecedentes", uma vez que havia outras duas condenações desfavoráveis ao acusado já transitadas em julgado (isto é, sem possibilidade de recurso). O UOL tenta localizar a defesa do acusado para pedir um posicionamento sobre a decisão.