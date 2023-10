Segurança troca socos com homem que pulou catraca em estação de trem em SP

Imagens gravadas por um passageiro mostram os homens se socando, enquanto outros seguranças observam. Depois, eles escoltam o homem para fora da estação.

Os seguranças que trabalham nas linhas 10 - Turquesa e 7 - Rubi são terceirizados. Atualmente, a empresa Gocil presta serviço à CPTM.

Em nota, a CPTM afirmou que "repudia qualquer tipo de violência, por parte dos passageiros ou dos colaboradores e apura todos os fatos seguintes à abordagem, inclusive com imagens das câmeras de segurança, para tomar as medidas administrativas cabíveis".

A Gocil, empresa responsável pela segurança na Linha 10 da CPTM, afirmou ao UOL que "não admite qualquer prática de violência contra a vida" e que abriu um procedimento para investigar o que aconteceu. Leia a nota completa: "O Grupo Gocil não admite qualquer prática de violência contra a vida, além de não compactuar com desvios de conduta. A empresa já abriu um procedimento para análise urgente do ocorrido, para que possa aplicar as medidas disciplinares cabíveis."